Viele Bundesbürger halten Extremismus für eine große Gefahr. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Für 79 Prozent der Befragten im aktuellen ZDF-Politbarometer stellt der Rechtsextremismus eine große Gefahr für unsere Demokratie dar. 20 Prozent sehen das nicht so. Damit wird die Gefahr, die von rechts ausgeht, als deutlich größer wahrgenommen als die von links.



48 Prozent halten den Linksextremismus für eine große Gefahr für die Demokratie, für 49 Prozent ist das nicht so. Diese Einschätzung wird in West und Ost geteilt.