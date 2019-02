Bei der Bewertung der EU gibt es derweil große Unterschiede zwischen Ost und West. Während in den ostdeutschen Bundesländern 47 Prozent der Befragten vor allem Vorteile der EU sehen, sind es in den westdeutschen Bundesländern 58 Prozent ("eher Nachteile": 20 gegenüber zehn Prozent). Am europafreundlichsten sind laut Politbarometer-Umfrage mit Abstand die Wähler der Grünen, gefolgt von Linken, CDU/CSU, SPD und FDP. Diejenigen, die derzeit die AfD wählen würden, sind dabei mit Abstand am EU-kritischsten: Nur zwölf Prozent sehen eher Vorteile durch die EU, 40 Prozent dagegen vor allem Nachteile.