Viele Anhänger der SPD sind für eine neue GroKo. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Die Große Koalition findet bei SPD-Anhängern sehr deutliche Zustimmung: So fänden es 66 Prozent und damit genauso viele wie bei den Unions-Anhängern gut, wenn es zu Schwarz-Rot käme (egal: 15 Prozent; schlecht: 17 Prozent).



61 Prozent der SPD-Anhänger sind zudem der Auffassung, dass es für die SPD besser wäre, in eine Große Koalition zu gehen statt in die Opposition (33 Prozent). 78 Prozent der SPD-Anhänger erwarten eine Zustimmung zur Großen Koalition beim SPD-Mitgliederentscheid.