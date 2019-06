Ein Blick auf das Gebäude der Bürgerschaft in Bremen.

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Wenn schon am nächsten Sonntag in Bremen gewählt würde, käme die SPD nur noch auf 24,5%, die CDU auf 26%, die Grünen auf 18%, die Linke auf 12%, die FDP auf 5,5%, die AfD auf 8% und der BIW auf 3%. Die anderen Parteien lägen zusammen bei 3%.



Damit hätte von den möglichen Zweierbündnissen nur eine Koalition aus SPD und CDU eine Mehrheit. Allerdings muss bei der Zusammensetzung der Bürgerschaft beachtet werden, dass in den Städten Bremen und Bremerhaven jeweils separate Fünf-Prozent-Hürden gelten.