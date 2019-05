Gut eine Woche vor der Europawahl zeichnen sich im Vergleich zur vorigen Wahl 2014 sehr deutliche Verluste für die SPD ab, während sich die Grünen fast verdoppeln könnten. Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, dann ergäben sich aktuell folgende Projektionswerte für die Parteien: Die Union käme auf 30 Prozent (minus zwei gegenüber der Vorwoche), die SPD auf 17 Prozent (plus eins), die Grünen auf unverändert 19 Prozent, die Linke auf sieben Prozent (plus eins), die AfD auf zwölf Prozent (unverändert) und die FDP auf fünf Prozent (minus eins). Die anderen Parteien zusammen lägen bei zehn Prozent (plus eins).