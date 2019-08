Projektion Sachsen 29.09.2019

Quelle: zdf

Laut dem ZDF Politbarometer extra käme bei der Landtagswahl am Sonntag in Sachsen die CDU zurzeit auf 32% (plus 1 im Vergleich zur Vorwoche), die Linke auf 14% (unverändert), die SPD auf 8,5% (minus 0,5), die AfD auf 24,5% (minus 0,5), die Grünen auf 11% (plus 1), die FDP auf 5% (unverändert) und die anderen Parteien zusammen auf 5% (minus 1).



67% der Befragten wünschen sich Michael Kretschmer (CDU) als Ministerpräsidenten. Den AfD-Spitzenkandidaten Jörg Urban bevorzugen 9%, den Linken-Spitzenkandidaten Rico Gebhardt auch 9%.