Die Mehrheit ist laut Politbarometer gegen Hilfen für die Türkei. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist derzeit zu Besuch in Deutschland. Die Demokratie in der Türkei unter Erdogan sehen 8 Prozent als gefährdet oder sehr gefährdet an, nur 7 Prozent sehen da keine oder eine nicht so große Gefahr.



Vor diesem Hintergrund sprechen sich nur 28 Prozent aller Befragten dafür aus, der Türkei jetzt wirtschaftlich zu helfen, 66 Prozent sind dagegen.