Politbarometer: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde sich die Union auf 27 Prozent (minus 3) verschlechtern, die SPD fiele mit nur noch 13 Prozent (minus 3) auf ihren bisher schlechtesten Wert und die Grünen kämen mit einem starken Plus auf 26 Prozent (+6).



Die AfD müsste einen Punkt abgeben auf 13 Prozent, die FDP erzielte unverändert 7 Prozent und die Linke ebenfalls 7 Prozent (minus 1). Die anderen Parteien zusammen lägen bei 7 Prozent (plus 2).