Grünes Führungsduo: Robert Habeck und Annalena Baerbock. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, könnten die Grünen zulegen und kämen auf 14 Prozent (plus 2). Damit lägen sie vor der AfD, die erneut 13 Prozent erreichten. Die Union verbesserte sich auf 33 Prozent (plus 1) und die SPD bliebe bei 19 Prozent.



Die FDP gäbe einen Punkt ab und erreiche acht Prozent, die Linke verschlechterte sich und käme auf neun Prozent (minus 2). Die anderen Parteien lägen zusammen bei unverändert vier Prozent.