In der Politbarometer-Projektion gibt es diese Woche erneut leichte Veränderungen: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde die CDU/CSU einen Punkt verlieren und käme auf 38 Prozent, die SPD bliebe weiterhin bei 22 Prozent, die Linke erreichte unverändert neun Prozent und die Grünen unverändert acht Prozent. Die FDP verschlechterte sich auf neun Prozent (minus eins) und die AfD könnte zulegen auf neun (plus eins).