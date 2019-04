Die Flaggen von Großbritannien und der EU. Symbolbild

Auf dem EU-Gipfel am Mittwoch wurde der Termin für den EU-Austritt Großbritanniens auf spätestens Ende Oktober verschoben. Das Szenario eines mehrmonatigen Aufschubs des Brexits, was zugleich eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl Ende Mai bedeutet, stößt nur bei 32% der Befragten auf Zustimmung.



60% und Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen finden eine solche Fristverlängerung schlecht. Der Rest zu 100% antwortete mit "weiß nicht".