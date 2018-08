Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, blieben die Regierungsparteien unverändert, die Union käme weiterhin auf 31 Prozent und die SPD auf 18 Prozent. Die AfD erreichte mit 16 Prozent (plus eins) erneut einen Bestwert, die Grünen wären mit 15 Prozent (plus eins) so stark wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr und auch die FDP könnte mit acht Prozent (plus eins) zulegen. Deutliche Einbußen hätte dagegen die Linke mit neun Prozent (minus zwei), die anderen Parteien erreichten zusammen drei Prozent (minus eins). Damit hätte eine große Koalition zwar noch eine Mehrheit, diese fällt aber so knapp aus wie noch nie im Politbarometer. Von den anderen derzeit politisch denkbaren Bündnissen würde es nur für eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen reichen.