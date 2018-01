Quelle: dpa

Vor dem Sonderparteitag der SPD, auf dem es um die Entscheidung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU geht, erreicht die SPD bei der Sonntagsfrage einen Negativrekord.



Wenn am nächsten Sonntag gewählt würde, dann käme die CDU/CSU auf 33 Prozent (plus eins) und die SPD nur noch auf 20 Prozent (minus drei). Die AfD erreichte zwölf Prozent, die FDP acht (beide unverändert), die Linke zehn (plus eins) und die Grünen zwölf Prozent (unverändert).