Kanzlerin Merkel verliert mit der Union an Zustimmung. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Regierungsparteien verlieren laut ZDF-Politbarometer deutlich an Zustimmung: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nur noch auf 28 Prozent (minus zwei). Das ist ihr bisher schlechtester Wert in der Politbarometer-Projektion.



Die SPD käme mit 17 Prozent (minus drei) ebenfalls auf ihren Tiefstwert. Damit läge sie gleichauf mit den Grünen (plus eins), die AfD mit 16 Prozent (plus eins) dahinter. Die Linke käme auf 10 Prozent (plus zwei), die FDP auf acht Prozent (plus eins).