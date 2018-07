Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Regierungsparteien haben im aktuellen Politbarometer in der Projektion Einbußen zu verzeichnen. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, müsste nach dem Streit zwischen CDU und CSU sowohl die Union mit Verlusten rechnen, sie käme auf 32 Prozent (minus 1), als auch die SPD, die nur noch 18 Prozent (minus 2) erreichte.



Zugewinne hätten dagegen die AfD mit 14 Prozent (plus 1), die FDP mit 9 Prozent (plus 1) und die Grünen mit 14 Prozent (plus 1). Die Linke bliebe unverändert bei 10 Prozent.