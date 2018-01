In der Politbarometer-Projektion gibt es im Vergleich zu Mitte August leichte Veränderungen: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 39 Prozent (minus eins) und die SPD nur noch auf 22 Prozent (minus zwei). Die Linke erhielte neun Prozent (plus eins), die Grünen unverändert acht Prozent, FDP und AfD könnten jeweils einen Punkt auf neun Prozent zulegen. Die anderen Parteien zusammen kämen wie zuletzt auf vier Prozent.