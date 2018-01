Die Ankündigung der SPD, nach ihrem schlechten Abschneiden in die Opposition gehen zu wollen, begrüßen 63 Prozent aller Befragten, darunter auch 72 Prozent der SPD-Anhänger. Nur 29 Prozent halten das für keine gute Entscheidung (SPD-Anhänger: 23 Prozent). 65 Prozent glauben, die Oppositionsrolle zu übernehmen, wird der SPD langfristig nutzen, 22 Prozent meinen, das wird ihr schaden. In den eigenen Reihen gehen sogar 78 Prozent davon aus, die SPD werde vom Gang in die Opposition profitieren, negative Auswirkungen befürchten nur 15 Prozent der SPD-Anhänger.