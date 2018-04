70 Prozent aller Befragten glauben, dass Armut ein Problem ist. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Die These des CDU-Politikers Jens Spahn, dass die Hartz-IV-Leistungen reichen für das, was man zum Leben braucht, halten 37 Prozent für richtig, 55 Prozent aller Befragten glauben, dass das nicht reicht. Das geht aus dem ZDF-Politbarometer hervor.



Insgesamt glauben 70 Prozent aller Befragten, dass Armut in Deutschland ein sehr großes oder großes Problem ist, 29 Prozent sehen ein weniger großes oder kein Problem. 82 Prozent glauben, dass die Kluft zwischen Arm und Reich größer geworden ist.