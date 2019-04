ZDF-Politbarometer zur Wahl zum Europaparlament. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre, käme die Union auf 33 Prozent (minus 2), die SPD auf 18 Prozent, die Grünen auf 18 Prozent und die Linke auf 6 Prozent, alle jeweils unverändert. Die AfD erhielte 10 Prozent (plus 1), die FDP bliebe konstant bei 7 Prozent und die anderen Parteien lägen zusammen bei 8 Prozent (plus 1).



41 Prozent sagen, dass sie sich stark für die Europawahl interessieren und 59 Prozent, dass sie sich wenig oder gar nicht dafür interessieren.