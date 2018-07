Politbarometer: CSU-Forderung nach Zurückweisung von Flüchtlingen Quelle: ZDF

Die CSU-Forderung, bereits in der EU registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, stößt bei der Mehrheit der Deutschen auf Zustimmung. 58 Prozent sind laut Politbarometer dafür. 36 Prozent lehnen die Forderung ab. Große Zweifel gibt es an der Umsetzbarkeit einer solchen Maßnahme.



Dass es der CSU hier vor allem um die Lösung des Flüchtlingsproblems geht, meinen nur 28 Prozent. Für fast zwei Drittel (65 Prozent) spielen die Chancen bei der Landtagswahl in Bayern die größere Rolle.