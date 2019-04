Die Bundesregierung ist gerne bereit, die Entscheidungen im Ausschuss für Wirtschaft und Energie zu erläutern. Peter Altmaier, Wirtschaftsminister

Über neun "abschließende Genehmigungsentscheidungen" berichtet Altmaier. Darunter seien drei gepanzerte Radfahrzeuge Dingo 2, die nach Katar exportiert werden dürfen. Singapur erhalte 3.000 "rückstoßarme, ungelenkte, tragbare Panzerabwehrwaffen RGW 90". Nach Indonesien würden 18.000 Mörseraufschlagzünder geliefert. Algerien bekomme Zubehör für bereits gelieferte Transportpanzer.



Für politischen Ärger sorgt die Genehmigung, die der Bundessicherheitsrat der in Ulm ansässigen Firma KAMAG erteilt hat. Das Exportgut wird von Altmaier als "Technologie für Satteltiefladerfertigung" beschrieben. Die Ausfuhr erfolge nach Frankreich "mit Endverbleib der hergestellten Güter in Saudi-Arabien". Weder der Lieferzeitpunkt noch der Verwendungszweck gehen aus dem Schreiben hervor, was Raum für Spekulationen öffnet. Schließlich können Tieflader sowohl für den Transport ziviler als auch militärischer Fracht benutzt werden.