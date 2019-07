CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer spricht sich für einen nationalen Klimakonsens aus. "Am Ende muss es ein Konzept sein, das von der Breite der Bevölkerung getragen wird", sagte sie im ZDF-Sommerinterview. Der Klimaschutz sei ein durchdringendes Thema, bei dem die Politik die Bevölkerung mitnehmen müsse.



Vereinbarungen in der Regierung würden da nicht ausreichen, so Kramp-Karrenbauer. Deshalb werde sie nach der Sommerpause auf die anderen Parteien zugehen, um mit ihnen "gemeinsame Lösungen" zu suchen.