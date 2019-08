Den Vorwurf, die AfD instrumentalisiere derartige Taten politisch, weist Meuthen zurück. "Wir verfälschen nicht die Wahrnehmung, sondern wir weisen auf Taten hin, die da sind", so Meuthen. Allerdings meldet die kriminalpolitische Zeitschrift, die AfD weise in ihren Pressemitteilungen überproportional oft auf ausländische Täter hin. In den 242 AfD-Pressemitteilungen des vergangenen Jahres, die sich mit Gewalttaten beschäftigten, seien 95 Prozent der Täter Ausländer gewesen. Meuthen verteidigt dieses Vorgehen: "Was sich in diesem Land zuträgt, führt zu einer zunehmenden Verunsicherung von Millionen von Menschen", sagt er. "Das greifen wir auf und ich halte es für politisch richtig und verantwortlich."