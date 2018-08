Die Union sei in vielen Punkten mit sich selbst nicht im Reinen. "Wir waren Zeugen einer zerrütteten Ehe schon in den letzten Monaten. Das muss jetzt mal besser werden", sagt Nahles und deutet in dem Interview an, dass die SPD der Union nun auch ein Einwanderungsgesetz abgerungen habe. "Dafür hat die SPD 20 Jahre lang gekämpft." Mit einem derartigen Gesetz sei es nun möglich, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Offene Grenzen und der Zuzug von Arbeitskräften in den vergangenen Jahren hätten der Wirtschaft genutzt. Gleichwohl müsse man bei der Einwanderung "klare Regeln" schaffen.