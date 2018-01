Schulz rechnet fest mit einer Zustimmung des SPD-Parteitages am 21. Januar zu den Sondierungsergebnissen mit CDU und der CSU. Was er tun werde, wenn der Parteitag nicht zustimme, ließ er in der der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Schulz?" offen. Er glaube vielmehr, dass der Parteitag dem Ergebnis zustimmen werde: "Ja, doch, das glaube ich schon, weil wir haben in den Verhandlungen ... eine Menge rausgeholt". 80 Prozent dessen, was sich die SPD vorgenommen habe, seien in der Sondierungsvereinbarung von Union und SPD verankert worden.