Ronan Farrow: Durchbruch, Der Weinstein-Skandal, Trump und die Folgen. A. d. Engl. von H. Dedekind, K. Held u.a.; 528 S., 24,– €

Quelle: Rowohlt

Am 10. Oktober 2017 explodiert die Bombe: Der Journalist Ronan Farrow veröffentlicht im "New Yorker" einen Artikel, in dem er darstellt, wie der Hollywood-Produzent Harvey Weinstein über Jahrzehnte Hunderte Frauen belästigt haben soll. Dieses Buch rekonstruiert den Skandal und zeigt, wie ein Netzwerk den Medienmogul schützte, das tief in die Politik und die Medienlandschaft reicht. 43 Punkte