Ermittler sehen in der riesigen Adress-Sammlung mögliche Anschlagsziele und Opfer, vor allem auch aufgrund der teilweise sehr detaillierten Ausspähnotizen. So heißt es da zu Zielen in Nürnberg etwa: "Imbiss. Problem Tankstelle nebenan. Türke aus Tankstelle geht in jeder freien Minute zu Reden rüber" oder "Asylheim, Tür offen ohne Schloss, Keller zugänglich". Bei einigen scheint klar, wie sie auf die Liste kommen: Claudia Roth von den Grünen oder ihr Parteikollege Cem Özdemir etwa positionieren sich deutlich für Mulitkulti und gegen Rechts.