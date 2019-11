80 gestrichene Flüge pro Tag - noch nie gab es so große Probleme wie im Chaosjahr 2018. Und auch in diesem Jahr läuft das System trotz aller Versprechungen von Politik und Luftverkehrswirtschaft im roten Bereich. Bis Oktober, so das Fluggastrechteportal EUclaim, sind fast 18.000 Flüge ausgefallen. Das System stoße an seine Grenzen, sagt der Mobilitätsforscher Prof. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin. Er spricht von "Notoperationen", die stattgefunden hätten. Sobald "auch nur ein bisschen was passiert, ist sozusagen das Chaos da", sagt er.