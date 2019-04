Bedroht, geschlagen, misshandelt: Statistisch gesehen erlebt jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in der Partnerschaft. In einer solchen Notsituation sollen Frauenhäuser Zuflucht bieten. Doch die Einrichtungen sind hoffnungslos überfüllt, es fehlt an allem: Platz, Geld und Personal. Schuld daran ist auch die Politik, die das Thema seit Jahren vernachlässigt und gesetzliche Vorgaben nicht erfüllt. Wieso tut Deutschland so wenig für Frauen in Not?