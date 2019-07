Bei langen Wartezeiten könnten Angeklagte nicht mehr in U-Haft bleiben, sagt Caspari. Dem Strafrechtsexperten ist klar, dass so das Vertrauen in die Justiz schwindet. Tatsächlich antworten in einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey aus dem Jahr 2018 auf die Frage 'Wie groß ist ihr Vertrauen in die Justiz?' 44,9 Prozent der Befragten mit "sehr gering" oder "eher gering". Und in einer Umfrage des Instituts für Demoskopie im vergangenen Jahr ist mehr als jeder zweite Deutsche, nämlich 54 Prozent, der Meinung: Die Urteile sind zu milde.