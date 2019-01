In Deutschland benötigt ein Antragsteller zwei positive Gutachten. Das Problem: Berufsgenossenschaften bezahlen alle Gutachter - und suchen diese meist auch selbst aus. Arbeitsmediziner Xaver Baur befürchtet, dass dies zu wirtschaftlicher Abhängigkeit führt. Darüber hinaus leiden die Ausschüsse, die in den Berufsgenossenschaften für faire Entscheidungen sorgen sollen, unter einem Ungleichgewicht: Arbeitnehmervertreter haben kaum Vorbereitungszeit und müssen in wenigen Stunden Dutzende Fälle entscheiden. Häufig vertrauen sie den Empfehlungen der Berufsgenossenschaften.