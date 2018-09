Die HSH PM ist eine Firma in öffentlichem Eigentum. Nach neuester, oberster Rechtsprechung gelten hierfür in begründeten Fällen Informationspflichten wie für Behörden. Deshalb zog ZDFzoom mit anwaltlicher Hilfe vor das Verwaltungsgericht Schleswig. Dort bekam die Redaktion nach einigen Wochen und vielen, vielen Schriftsätzen dann tatsächlich in den wesentlichen Punkten Recht.