"Missmanagement", sagt Verkehrsexperte Stefan Weigele dazu. Einer der Gründe, warum Köln in seiner umfassenden Studie zur Qualität des öffentlichen Nahverkehrs (55 Gemeinden) auf dem letzten Platz liegt: "Zu teuer, zu schlecht gepflegt, sinnlose Investitionen", meint Weigele. Einige von ihnen sind schon lange bekannt: Der Neumarkt etwa, an dem sich sieben Bahnlinien und einige Buslinien kreuzen, ist chronisch verstopft, verdreckt und Sinnbild des Kölner Verkehrs-Chaos'.



Kaum eine Transportbranche ist so vielschichtig wie der ÖPNV. Und kaum eine ist so bürgernah, so wichtig für viele alltäglich. Aber warum existieren in Deutschland so gewaltige Qualitätsunterschiede? Warum verkaufen Gemeinden ihre traditionellen Nahverkehrskonzepte? Warum fahren in Frankfurter Außenbezirken Billig-Busfahrer für britische Investoren?