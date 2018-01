Das Gebäude gilt als eine der Schaltzentren der G20-Gegner. Die Meldung findet schnell Verbreitung und auch Eingang in zahlreiche Nachrichtenticker am Abend. Die Stürmung erscheint möglich, auch weil zahlreiche Polizeieinheiten in der Nähe sind. Später wird klar, es ist ein Gerücht. Auch Jutta Ditfurth korrigiert ihre Nachricht.