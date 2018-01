Auf Nachfrage von #ZDFcheck17 zu Spenden aus den Jahren 2016 und 2017 in der Höhe von 10.000 bis 50.000 Euro antworteten die Pressestellen der CDU und der CSU lediglich, dass sich beide Parteien an die geltenden Gesetze halten und derartige Spenden in den Rechenschaftsberichten auftauchen würden. Für das laufende Wahlkampfjahr steht die Information also erst 2019 zur Verfügung. Die Grünen schickten eine Auflistung der Spenden über 10.000 Euro für 2016 und 2017, allerdings ohne den jeweiligen Spender zu benennen – die komplette Aufstellung wäre noch "in Arbeit". SPD, FDP und AfD ließen die Anfrage bis zum jetzigen Zeitpunkt unbeantwortet. Eine Anfrage an die Linke wurde wegen des Nichtvorhandenseins von Unternehmensspenden in den vergangenen Rechenschaftsberichten nicht gestellt.