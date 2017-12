Problem Zeitaufwand:

Genau wie beim Software-Update spielt bei der Hardware-Nachbesserung der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle. Laut Ferdinand Dudenhöffer werde es noch länger dauern, diese Nachrüstungen umzusetzen. "Man wird versuchen, bei Modellen mit hoher Bestandszahl die Dinge zuerst zu machen. Dann muss es in den Produktionsprozess, dann in die Werkstätten. Wenn man jetzt mal von einigen Einzelfällen absieht, denke ich, dauert eine wirkliche großflächige Umstellung, so dass die Fahrverbote vermieden werden, länger als drei Jahre." Der ADAC hat dies auf Nachfrage bestätigt.