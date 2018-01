In der Tat trägt der Mensch nur einen geringen Anteil am CO2-Ausstoß auf der Erde. Allerdings sind die CO2-Emissionen, die aus der Natur kommen, Teil eines in sich geschlossenen Kreislaufs. Alle Lebewesen auf dem Planeten atmen CO2 aus. Durch Photosynthese wird das dann wieder umgewandelt in Glukose und Sauerstoff. Das Problem: Durch die Industrialisierung und damit verbunden durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas ist der CO2-Ausstoß in den letzten 250 Jahren gravierend angestiegen. Wissenschaftler, zum Beispiel vom Postdam-Institut für Klimafolgenforschung ( PIK), sagen sogar um 40 Prozent. Der menschgemachte Anteil beträgt laut der wissenschaftlichen Non-Profit-Organisation Sceptical Science 29 Gigatonnen im Vergleich zu den 750 Gigatonnen, die im Laufe eines Jahres durch den natürlichen Kohlenstoffkreislauf fließen. Durch dieses zusätzliche C02 ist damit der natürliche Kohlenstoffkreislauf gestört und das Klima erwärmt sich.