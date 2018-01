Laut ODHIR gab es keine besonderen Anlässe für die Missionen 2009 und 2013. In den Abschlussberichten zu den Bundestagswahlen wurde insgesamt ein positives Zeugnis ausgestellt. Auf Anfrage des #ZDFcheck17 bestätigt der Sprecher der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Nat Parry, dass die Bundesregierung mittlerweile "routiniert" Einladungen zur Bundestagswahl an die OSZE sendet. Laut Parry versuchen die Teilnehmerstaaten der OSZE, in allen Mitgliedsländern Wahlbeobachtungen nach gleichen Standards durchzuführen. Die OSZE entsandte bereits Teams zu Wahlen nach Frankreich, Großbritannien und in die Niederlande. Experten-Teams hatten auch 2016 die Präsidentschaftswahlen in den USA begleitet.