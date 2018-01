Zu Überhangmandaten kann es durch zwei verschiedene Konstellationen kommen. Zum einen: Wenn Partei A beispielsweise 205 Direktmandate gewinnt, ihr aber nach dem Verhältnis der nationalen Zweitstimmen nur 195 zustehen, entstehen so zehn Überhangmandate. Zum anderen: Überhangmandate können dadurch entstehen, dass die Zuteilung zuerst anhand der Zweitstimmenergebnissen der Parteien in den einzelnen Bundesländern erfolgt. Wenn eine Partei in einzelnen Bundesländern wesentlich stärkere Ergebnisse als im Bundesdurchschnitt erreicht und gleichzeitig in diesen Ländern die Wahlbeteiligung niedriger als im Rest Deutschlands ist, dann erhält die Partei in diesen Bundesländern mehr Sitze, als ihr gemäß dem nationalen Zweitstimmenergebnis zustehen. Partei B kann also beispielsweise wegen starker Ergebnisse in einzelnen Bundesländern Anspruch auf 46 Sitze haben. Nach nationalem Ergebnis der Zweitstimmen stehen ihr aber nur 44 Sitze zu. So entstehen dann zwei Überhangmandate.