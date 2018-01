Daher fragen die Menschen bei Politikern nach und bringen das Thema in den Wahlkampf. So auch in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel!". Dort konfrontierte ein in Vollzeit beschäftigter und ausgebildeter Altenpfleger die Bundeskanzlerin mit dem aktuellen Pflegenotstand: "Ich finde aber, wir sollten erst einmal bei uns im Land anfangen und bessere Rahmenbedingungen schaffen. Also besseren Lohn, bessere Arbeitszeiten, eine Mindestanzahl an Personal … Ich glaube, dann würden sich auch wieder viel mehr für diesen Beruf interessieren."