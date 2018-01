Tatsächlich erfolgten im ganzen Jahr 2016 knapp 70 Prozent der rund 25.000 Abschiebungen in die Staaten des Westbalkans. Diese Länder gelten als sichere Herkunftsländer; sie haben ein offensichtliches Interesse an Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Abgeschobene Flüchtlinge nehmen sie daher mittlerweile relativ problemlos wieder auf. Doch in alle anderen Staaten, insbesondere in den Maghreb oder nach Westafrika, gestaltet sich die Abschiebung weiterhin äußerst schwierig. Und so zeigt die ZDF-Umfrage, dass sich das Bild auch im ersten Halbjahr des Jahres 2017 nicht geändert hat: Serbien, Mazedonien, Albanien und Kosovo führen die Liste der Abschiebeziele weiterhin an.