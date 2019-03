Jana Henning und Sybille Sperling (v.r.)

Quelle: ZDF

Leere ist auch ein gutes Stichwort für Sybille Sperling und Jana Henning. Die beiden kommen zur Sprechstunde, um über die Altmark zu sprechen. Das Problem: Keiner kennt sie, sagt Jana Henning. Und weiter: "Ich hab' immer gesagt, die Altmark ist der Fleck auf der Landkarte, wo ganz viel grün ist und sonst nichts. In the middle of nüscht eben."



So heißt auch das Buch, das Sybille Sperling herausgegeben hat. Ein etwas unkonventioneller Reiseführer über die Altmark, erklärt sie. Das große Thema: Entschleunigung. Dass sie sich in die Altmark verlieben und sogar über sie schreiben würde, war anfangs nicht klar: "Ich bin für meinen Mann hierher gezogen und hab mich erst gar nicht wohl gefühlt.