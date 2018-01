Die Abgeordnetenprofile, die durch öffentliche Quellen wie bundestag.de und die Webseiten der Politiker gespeist werden, werden durchsuchbar gemacht - durch Filter zu Bundesland, Beruf, Familienstand etc. In der Neuauflage wurden neben den Parteiämtern und Nebentätigkeiten auch die Social-Media-Profile der Politiker aufgenommen, sofern vorhanden. Als weiterer Zugang werden Rankings angeboten, von den häufigsten Rednern bis zu den am häufigsten im Bundestag vertretenen Berufen.