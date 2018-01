Unprofitablen Vertragswerkstätten drohe schnell der "Liebesentzug" der Pkw-Hersteller, was bis zur Kündigung der Geschäftsbeziehung durch den Hersteller führen könne. So berichtet uns ein ehemaliger Opel-Vertragshändler von einem System starker Abhängigkeiten und fragwürdiger Vorgaben. Opel verlange von seinen Vertragspartnern zum Beispiel hohe Investitionen in das Erscheinungsbild der Werkstätten und koppele deren letztendliche Einkaufspreise für Ersatzteile an die Erfüllung von Umsatzvorgaben.