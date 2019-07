Gebaut 1974: Nach 45 Jahren werden die großen Mängel im Hallenbad in Zeil am Main sichtbar.

Quelle: ZDF/Nils Koernig-Kron

Wie so ein "Sanierungsstau" in der Praxis aussieht, ist im bayerischen Zeil am Main aus der Nähe zu beobachten. Das alte Hallenbad hat seine besten Tage schon lange hinter sich. Baujahr 1974: Der Putz bröckelt und die Laune von Bürgermeister Thomas Stadelmann ist "ausbaufähig". Über Jahre hat seine kleine Gemeinde für den Erhalt des Bades gekämpft - vergeblich. Die Technik unter dem Bad ist so marode, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt.



"Rund eine Million Euro müsste man auf jeden Fall investieren", erzählt Stadelmann bei einem Rundgang durch den Technikraum des Bades. Die Rohre sind verrostet, an der Decke sammelt sich Wasser. Thomas Stadelmanns Kommune hat keine Million Euro und keine Alternative. Ende Juli 2019 wird das Bad geschlossen. Schwimmkurse, Vereinsschwimmen, Gymnastikgruppen und Schulschwimmen - all das wird hier nicht mehr stattfinden.