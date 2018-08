Erst fällt nur ein Stuhl, dann folgen Tritte und Gerangel. Ein Kind heult ununterbrochen, und am anderen Ende des Klassenzimmers zerreißt ein Junge dem Klassenkamerad absichtlich das Matheheft. Es ist eine heftige Mathestunde in einer der dritten Klassen der Gießener Georg-Büchner-Schule. Doch heftige Mathestunden gibt es hier jeden Tag.



Wie an vielen anderen Brennpunktschulen sind die Lehrer hier froh, wenn überhaupt planmäßiger Unterricht stattfinden kann: "Solche Situationen sind typisch. Es geht nicht um Inhalte, sondern um das Sozialverhalten und die emotionale Bedürftigkeit der Kinder. Und da haben wir heute als Grundschullehrerinnen und -lehrer so viel mehr Aufgaben zu lösen, als das früher der Fall war", ordnet Harriet Kühnemann, Leiterin der Grundschule in der mittelhessischen Universitätsstadt, die Situation ein.