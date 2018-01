Was sie besonders erbittert: Aus ihren Kindern solle mal was werden, aber die gingen in völlig marode Schulen, die Toiletten nicht benutzbar, durch das Dach regne es herein. Ich kann kaum glauben, was ich da in Schulen in der Hauptstadt eines der reichsten Länder der Welt sehe. Das Versprechen an die Mittelschicht, Aufstieg durch Bildung, gilt nicht mehr uneingeschränkt: Während Deutschland nur 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Schulen und Hochschulen ausgibt, sind es in der Schweiz 14,9 Prozent, in Neuseeland sogar 18,4 Prozent.