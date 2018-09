Aktuell befinden sich Flüchtlinge noch in Integrationskursen oder Qualifizierung, viele arbeiten auch im Billiglohnsektor oder bei Freunden, Familie, Landsleuten. Wenn Flüchtlinge nicht in ihr Heimatland zurück wollen oder müssen, können sie künftig den Fachkräftemangel nach Expertenmeinung zum Teil ausgleichen. Bis 2020 werden nach Schätzungen 250.000 bis 500.000 neu erwerbstätige Flüchtlinge dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Der wachsende Bedarf an Arbeitskräften ist viel größer. Gleichzeitig wären rund 325.000 Flüchtlinge arbeitslos. Deutsche Arbeitnehmer würden dadurch nicht verdrängt.