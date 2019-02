In der Hauptstadt Accra legen frühmorgens auf dem Markt die Tomaten-Königinnen den Preis fest, zu dem die Tomaten verkauft werden. "Wir kennen uns hier alle, alle Frauen wollen etwas verdienen. Deswegen soll keine ihre Tomaten zu billig anbieten. Die Tomaten sind zwar sehr gut, aber die halten sich nicht so lange in der Sonne", sagen sie. Gerade jetzt, in der Trockenzeit kommen die Tomaten aus dem weit entfernten Norden - das treibt die Transportkosten in die Höhe.