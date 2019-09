In der Kita wurde Danijel verstärkt verhaltensauffällig, aggressiv, schlug und biss andere Kinder. Das meldeten die Erzieherinnen sofort an das Jugendamt. Das Amt wies daraufhin an: Danijel solle länger in die Kita gehen, zehn Stunden täglich. Die Mutter lehnte das ab, weil sich der Junge schon mittags nicht mehr konzentrieren konnte. Es gab heftigen Streit mit dem Jugendamt, Jaqueline K. empfand die Eingriffe des Amtes in die Erziehung zunehmend als Problem.